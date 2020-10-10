Гидрометцентр прогнозирует близкую к рекорду температуру в Москве

Москва, 10 октября. Дневная температура 13–14 октября может побить рекорд тепла для этих дней в Москве, сообщила в беседе с РИА Новости главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

По ее словам, погода на следующей неделе в столице будет чередоваться: с осадками и без осадков. Также ожидается умеренная облачность. При этом вторник и среда будут теплыми.

«Во вторник в Москве 16–21 градус и 16–20 в среду, что достаточно близко к абсолютным максимумам температуры», — говорит Макарова.

Синоптик отмечает, что последние два года середина октября была очень теплой.

«14 октября в среду у нас праздник Покрова пресвятой Богородицы, такой праздник, по которому, по народным приметам, пытаются прогнозировать зиму, но это будет очень теплый день», — добавила специалист.

Ранее Марина Макарова прогнозировала аномально теплую погоду для жителей Центрального федерального округа. Температура ожидается в районе 12–21 градуса, что на пять градусов выше нормы.