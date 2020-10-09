Еще 30 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Москва, 9 октября. За минувшие сутки в Москве скончались еще 30 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по противодействию COVID-19.

Общее число жертв коронавируса среди жителей Москвы достигло 5560. Днем ранее сообщалось о 33 умерших пациентах.

«Оперштаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача», — призывают специалисты оперативного штаба.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что количество вновь выявленных заболевших коронавирусом в столице сопоставимо с апрельскими показателями. По его словам, 83% умерших от COVID-19 в Москве — пациенты старше 60 лет.