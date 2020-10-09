Собянин сравнил число новых случаев COVID-19 в Москве с показателями апреля

Москва, 9 октября. Количество вновь выявленных заболевших COVID-19 в Москве сопоставимо с апрельскими показателями, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1».

«Количество вновь выявленных больных коронавирусом вышло на уровень четырех тысяч, это значения, сопоставимые с самыми большими значениями в апреле», — заявил градоначальник.

По словам Собянина, в Москве растет число очень тяжелых больных, которые находятся в реанимации на ИВЛ.

«Это говорит о том, что пандемия наступает, динамика ничего хорошего не предвещает», — подчеркнул он.

На сегодняшний день 83% умерших от коронавируса в столице — это граждане старше 60 лет. Половина всех скончавшихся имеют хронические заболевания.

Ранее в пятницу Собянин сообщил, что город не будет закрыт на карантин, строгие ограничительные меры будут приняты только в крайнем случае.