Клубы и караоке в Москве из-за коронавируса пока закрывать не будут

Москва, 9 октября. Ночные клубы и караоке, а также непродовольственные магазины в столице закрывать пока не будут, сообщил первый замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк в эфире телеканала «Россия-24».

«На сегодняшний день пока речи о закрытии ночных клубов и караоке не идет», — заявил он.

Также московские власти пока не рассматривают вопрос о закрытии непродовольственных магазинов в связи с эпидемической обстановкой.

Немерюк добавил, что на сегодняшний день власти Москвы приостановили деятельность порядка 170 предприятий торговли за нарушение масочного режима. За прошедшую неделю было выявлено «более 20 таких серьезных нарушений».

Ранее в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что город не будет закрыт на карантин, строгие ограничительные меры будут приняты только в крайнем случае.