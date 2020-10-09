Два человека стали жертвами ДТП с участием такси в Подмосковье

Москва, 9 октября. Автобус столкнулся с такси в подмосковном Одинцово, есть погибшие, пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Авария произошла 9 октября в Одинцовском районе. В результате аварии на месте ДТП погиб пассажир такси. Второй пассажир получил травмы, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Позднее он скончался в больнице.

Правоохранительные органы выясняют, кто из водителей виновен в создании аварийной ситуации.

Ранее «Газета Кемерова» сообщил о ДТП в Новокузнецке с участием Lada, за рулем которой находился пьяный водитель. Мужчина сбил пешехода прямо на переходе и попытался скрыться с места происшествия.

После задержания злоумышленника выяснилось, что он совершил ДТП на угнанном автомобиле.