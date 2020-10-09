Власти Подмосковья закупили препараты для лечения коронавируса

Москва, 9 октября. Московская область обеспечена лекарствами для лечения коронавируса, заявила глава областного Минздрава Светлана Стригункова, передает телеканал «360».

По словам Стригунковой, препарат «Авифавир» выпускает столичное предприятие «Кромис». Раньше его применяли в стационаре, но Минздрав РФ разрешил медикам выписывать лекарство при амбулаторном лечении.

Препарат доказал свою эффективность на ранних стадиях коронавируса. Лекарства были закуплены для региона по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.