Власти Подмосковья закупили препараты для лечения коронавируса

Москва, 9 октября. Московская область обеспечена лекарствами для лечения коронавируса, заявила глава областного Минздрава Светлана Стригункова, передает телеканал «360».
По словам Стригунковой, препарат «Авифавир» выпускает столичное предприятие «Кромис». Раньше его применяли в стационаре, но Минздрав РФ разрешил медикам выписывать лекарство при амбулаторном лечении.
Препарат доказал свою эффективность на ранних стадиях коронавируса. Лекарства были закуплены для региона по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
«Дефицита сейчас нет», — добавила министр.
Стоимость лекарств от коронавируса снизилась до восьми тысяч рублей. Пациентам, которые лечатся амбулаторно, препарат будет выдаваться бесплатно.
Ранее Воробьев призвал надзорные органы усилить контроль за соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Жители Подмосковья должны пользоваться средствами защиты при выходе из дома.
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил жителей региона «продержаться» несколько месяцев до вакцинации от коронавируса.