 Собянин на фоне пандемии призвал москвичей «держаться»

Москва, 9 октября. Жители российской столицы устали от ограничений из-за коронавируса, но нужно продержаться до вакцинации, заявил мэр Сергей Собянин, его слова передает Первый канал.

Собянин отметил, что понимает психологическое состояние москвичей. Власти города принимают необходимые решения.

«Все это понятно, но нам еще надо продержаться несколько месяцев», — сказал мэр.

Он призвал жителей столицы «помочь себе», откликнуться на призыв властей. Речь идет о соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.

Собянин подчеркнул, что власти «не кривят душой», и вся информация о коронавирусе находится в открытом доступе. Все данные актуальные и регулярно обновляются.

Напомним, что с 9 октября власти Москвы приостановили льготный и бесплатный проезд для школьников и пенсионеров. Горожанам старше 65 лет рекомендовано оставаться дома.

За минувшие сутки столичные лаборатории выявили более 3700 случаев коронавируса. Рост заболеваемости начался в последние недели.