В Москве нашли мертвой жену известного художника-плакатиста

Москва, 9 октября. В столице нашли мертвой жену известного художника-плакатиста, сообщает KP.Ru со ссылкой на источник в здравоохранении.

Утром 9 октября в полицию позвонили работники скорой помощи. Они сообщили, что в доме на улице Гамалеи найдено тело 53-летней женщины, жены известного художника-плакатиста Андрея Логвина. Мужчина обнаружил бездыханное тело женщины в своей квартире. Прибывшие на место медики зафиксировали смерть.

«Каких-либо следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти на теле обнаружено не было. Предварительная причина смерти - острая сердечно-сосудистая недостаточность. Тело женщины было направлено в морг городской больницы, где экспертиза должна установить точные причины гибели», — сообщил источник.

Андрей Логвин — известный российский художник-плакатист. Самым известным произведением Логвина считается плакат «Жизнь удалась», созданный из черной и красной икры.

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