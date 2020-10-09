Каждая вторая компания в Москве может отправить сотрудников на удаленку

Москва, 9 октября. У половины московских компаний есть возможность отправить на удаленку до 30 процентов сотрудников, говорится в релизе Superjob, поступившем в распоряжение ФАН.

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил руководство столичных компаний перевести работников на работу из дома. Как показал опрос, в 45% компаний сотрудники работают на удаленке еще с весны.

38% компаний после снятия ограничений вернули сотрудников в офисы. И только 10% компаний не переводили рабочие процессы в удаленный формат.

По данным экспертов Superjob, 4 из 10 работодателей столицы не смогут отправить сотрудников работать из дома. Это касается организаций здравоохранения, точек общественного питания, ритейла, строительных компаний.

Опрос проводился с 1 по 5 октября, в нем приняли участие 300 компаний.

Ранее член Союза Профсоюзов России Евгений Куликов назвал риски, связанные с удаленной работой. По его словам, многим «урезали» зарплату, не решен вопрос с материально-техническим обеспечением труда.