В Одинцове подросток впал в кому после алкоголя

Одинцово, 9 октября. В подмосковном Одинцове подросток впал в кому после алкоголя, передает KP.Ru со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.

Сообщается, что мальчик впал в кому еще до госпитализации. Его бабушка, с которой подросток проживает в одной квартире, рассказала, что накануне внук встречался с друзьями. По прибытию домой он пожаловался на то, что плохо себя чувствует. Бабушка забеспокоилась и стала расспрашивать подростка, так как учуяла запах алкоголя.

Школьник признался, что они с друзьями купили алкоголь и перелили его в стаканчики из-под колы, чтобы не вызывать подозрений.

«Каретой скорой помощи был экстренно госпитализирован в отделение реанимации 15-летний подросток с диагнозом: кома неясной этиологии. Мальчика доставили в бессознательном состоянии. По словам родственников, всему виной алкогольное отравление. В настоящее время за жизнь подростка борются врачи», — рассказал изданию источник.

Местная полиция организовала проверку по факту тяжелого отравления. Полицейские выяснят, при каких обстоятельствах школьники смогли купить алкоголь.

Ранее в Великих Луках 13 школьникам стало плохо на торжественной линейке в школе. Состояние подростков оценивается как среднее и тяжелое. При этом исключаются версии с отравлением и заражением коронавирусом.