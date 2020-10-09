В Подмосковье ускорят производство ракетных двигателей

Химки, 9 октября. В Подмосковье с несколько раз ускорят производство ракетных двигателей, передает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Мининвест.

Как рассказали в ведомстве, в НПО «Энергомаш» имени Глушко внедрили новейшие сплавы для резки деталей двигателей из жаропрочных материалов. До этого требовалась многочасовая обработка на станках с числовым программным управлением.

Сейчас на производстве внедрили новые режущие инструменты из сплавов с добавлением керамики.

«Скорость резки деталей двигателя кратно возросла, что обеспечило высокую производительность обработки», — отметили в Мининвесте.

Ранее иностранные СМИ перечислили проблемы, которые создает Россия своим мощнейшим вооружением Соединенным Штатам. Они считают главной занозой для США российские оборонительные ракетные системы С-400.