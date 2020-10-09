Адвокат Александр Каплан умер в Москве от последствий коронавируса

Москва, 9 октября. Российский адвокат Александр Каплан скончался в Москве от последствий, вызванных коронавирусом, пишет ТАСС со ссылкой на его коллегу Вячеслава Макарова.

Каплан умер на 68-м году жизни в одной из столичных больниц. По словам Макарова, супруга адвоката проходит лечение от коронавируса. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

Одно из последних дел, которое вел Каплан — дело о краже у главы правления «Роснано» Анатолия Чубайса в 2017 году. Он защищал экс-члена «Парнаса» Мусу Садаева.

По данным СМИ, Садаев сейчас находится в реанимации из-за проблем с сердцем. Ему сделали операцию, состояние пациента стабильно тяжелое. Защитой Садаева теперь занимается Вячеслав Макаров.