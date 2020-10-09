В Подмосковье семь лет не могут переселить жителей ветхих домов

Ногинск, 9 октября. В Ногинске Подмосковной области семь лет не могут переселить жителей ветхого жилья, передают «Вести Подмосковья».

Как рассказало издание, два дома были признаны аварийными еще в 2013 году. Хотя они были включены в муниципальную программу «Переселение граждан из ветхого жилищного фонда в 2007–2010 г.» жильцов так и не переселили. После признания домов аварийными мэрия подключила инвестора, который пообещал построить жилищный комплекс и переселить всех жителей двух домов. После подписания документов инвестор «пропал».

История получила огласку после появления жильцов на прямой линии с президентом и обращения к губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Глава области дал поручение до 1 декабря 2019 года расселить жителей ветхих домов. Но даже после этого граждане остались жить на прежнем месте.

В июле 2020 года стало известно, что администрация Богородского городского округа даже не собирается включать дома в муниципальную программу, так как «это не представляется возможным».

В том же месяце был найден инвестор, который предложил жителям 58 тысяч рублей за один квадратный метр. Часть граждан согласилась, остальные отказались, так как на полученные деньги не смогут купить достойное жилье.

В сентябре граждане встретились с первым заместителем главы муниципалитета, который сказал, что альтернативы на прошлое предложение у него нет.