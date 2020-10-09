Оперштаб Москвы разъяснил новые временные правила льготного проезда

Москва, 9 октября. В официальном Telegram-канале оперативного штаба Москвы разъяснили новые временные правила льготного проезда в городе, введенные в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

«Обращаем внимание, что в случае, если работодатель считает критичным отсутствие сотрудников из уязвимой категории граждан на рабочем месте, льготный проезд доступен не будет. Оплату проезда в этом случае осуществляет сам пассажир или это компенсирует ему работодатель», — говорится в сообщении.

Оперштаб также напомнил москвичам, что в столице действуют специальные режимы: для всего населения масочно-перчаточный, а для пожилых людей, лиц с хроническим заболеваниями и беременных женщин — домашний.

«Еще раз призываем самих жителей и работодателей соблюдать меры безопасности, бережно относиться к здоровью, не подвергать риску себя и окружающих», — отмечается в публикации.

За последние сутки в Москве выявлен 3701 новый случай COVID-19. Общее число пациентов с коронавирусом за все время эпидемии в городе достигло в пятницу 321 812.

Власти столицы из-за ухудшения эпидемической обстановки вновь ввели ряд ограничений. РИАМО напоминает, что льготный проезд для школьников и пожилых людей по социальным картам с пятницы временно приостановили. Данная мера проводится, чтобы замедлить распространение коронавируса. Оплаченные билеты на соцкартах, действие которых пока прекращено, будут продлеваться. Это сделают после того, как вынужденная блокировка будет снята.

По данным «Вечерней Москвы», большинство жителей столицы из группы риска 9 октября остались дома и не пытались пользоваться общественным транспортом.