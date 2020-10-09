Более 3700 случаев коронавируса за сутки выявили в Москве

Москва, 9 октября. Столичные лаборатории выявили 3701 случай коронавируса за последние сутки, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19 в Telegram.

С начала эпидемии в Москве зафиксировали более 321 тысячи случаев коронавируса. После прохождения лечения в медучреждениях города выздоровели свыше 259 тысяч человек.

Вторую неделю в Москве растет заболеваемость коронавирусом. Днем ранее число новых пациентов с коронавирусом было меньше почти на 400 человек.

Власти усиливают контроль за соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора и просят в выходные дни остаться дома. Несмотря на рост числа пациентов с COVID-19 в Москве, пока не планируется закрывать авиасообщение с другими странами.

Мэрия Москвы делает все необходимое, чтобы предприятия города не останавливались. Малый и средний бизнес получает поддержку даже после снятия ограничений.