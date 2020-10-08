Власти Москвы назвали условие введения жестких ограничений по COVID-19

Москва, 8 октября. Если жители Москвы не будут соблюдать ограничения, уже введенные из-за распространения коронавируса, власти столицы могут прибегнуть к более жестким мерам. Такое условие назвал в эфире телеканала «Россия-24» руководитель Главного контрольного управления города Евгений Данчиков.

Он обратил внимание, что далеко не все граждане соблюдают масочный режим.

«Цифры распространения коронавируса сегодня неутешительны, и это говорит о том, что пока не все москвичи ответственно относятся к использованию масок и перчаток» — сказал Данчиков.

С четверга в столице значительно усилили контроль за соблюдением этих предписаний, пишет «Вечерняя Москва».

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее подписал указ, согласно которому столичные работодатели с 5 октября должны были перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников. Такая мера применяется и к работникам старше 65 лет, а также гражданам, страдающим хроническими заболеваниями.

По данным оперативного штаба по контролю за распространением инфекции, за минувшие сутки в 85 регионах России зафиксировали 11 493 новых случая коронавируса. Общее число заболевших достигло 1 260 112 человек. Москва сохраняет лидирующие позиции по количеству выявленных случаев COVID-19.