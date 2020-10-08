Тела двух застреленных бизнесменов нашли в колодце в Подмосковье

Москва 8 октября. Полиция задержала бизнесмена, который подозревается в убийстве двух компаньонов, пишет РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя главка Московской области СК РФ Ольгу Врадий.

6 октября в полицию обратились родственники одного из предпринимателей, заявив о его исчезновении. Следователи нашли машину пропавшего, рядом лежали две стреляные гильзы. Криминалисты обнаружили следы на земле, которые говорили о том, что жертву волокли.

Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве. Тела двух бизнесменов нашли в колодце в Одинцово, у погибших были ранения от огнестрельного оружия.

Полиция задержала 64-летнего жителя Звенигорода. По предварительной информации, поводом для разборок стал земельный участок, на котором находилась незаконная постройка.

Ранее сообщалось, что жестокое преступление произошло в Кемеровской области. Двое мужчин забили местную жительницу битой до смерти, а потом спрятали ее тело в колодце.