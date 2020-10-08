Москва, 9 октября. На следующей неделе в Москву придет «золотая осень». Об этом сообщает портал «Meteonovosti.ru».

Теплые деньки с безоблачной погодой и температурой воздуха до +20 градусов в Московском регионе продолжатся и на следующей неделе.

«Вот уже на протяжении 30 дней на страже «бабьего лета» устойчиво держится антициклон. Лишь на некоторое время он даст слабину и отступит, однако вернется уже в воскресенье, 11 октября», — отмечают метеорологи.

Антициклон проявит всю свою мощь на следующей неделе. На северо-западе для жителей столицы и Подмосковья сохранится безоблачная и маловетреная погода. Днем температура воздуха поднимется до 15-20 градусов выше ноля. Среднесуточные показатели продолжат опережать многолетние данные на четыре — восемь значений.

Синоптики также предупреждают, перед солнечными днями погода немного испортится.

В пятницу ожидается порывистый, до 10-12 м/с южный ветер. При повышенном фоне атмосферного давления в столице и области пройдут кратковременные дожди, вероятность которых сохранится вплоть до субботнего вечера, 10 октября.

Температура при этом опустится до +8 … +13 градусов, предупреждают москвичей специалисты.