Более 3300 случаев коронавируса за сутки выявили в Москве

Москва, 8 октября. Лаборатории в Москве за последние сутки выявили еще 3323 случая коронавируса, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

С начала эпидемии в российской столице зафиксировали более 318 тысяч случаев коронавируса. После прохождения лечения выздоровели свыше 257 тысяч человек.

За последние две недели наметился рост заболеваемости коронавирусом. Власти Москвы принимают необходимые меры для контроля ситуации.

В городе наращивают объемы тестирования на коронавирус. Результаты тестов появляются в электронной медкарте москвичей в течение трех дней.

Ранее сообщалось, что московские школы ушли на каникулы до 18 октября, после этого учреждения образования перейдут на дистанционную форму обучения.

Власти поддерживают малый и средний бизнес, чтобы не закрывать предприятия. Они попросили перевести до 30% сотрудников на работу из дома.