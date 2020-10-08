Москва, 8 октября. Пациентка клиники в Москве умерла после пластической операции, об этом сообщает РИА Новости.

Пациентка частной клиники умерла спустя день после операции. На данный момент по факту происшествия проводится проверка.

По предварительным данным следственного комитета, инцидент произошел в учреждении на улице Большая Молчановка. После процедуры «пластики» на следующей день 45-летней женщине резко стало плохо. Несмотря на оказанные реанимационные действия, спасти ее не удалось.

«По факту оказания медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности, проводится доследственная проверка. В территориальный орган Росздравнадзора по городу Москве и Московской области направлен запрос на проведение ведомственной проверки оказания медицинской помощи, — сказала старший помощник руководителя ГСУСК по Москве Юлия Иванова.

Представитель СК также добавила, что правовая оценка происшествию будет дана в рамках статьи «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение смерти».

Московская прокуратура также заинтересовалась произошедшим. В ведомстве отметили, что проверят соблюдение медучреждением требований законодательства об охране жизни и здоровья граждан, лицензионного законодательства, а также качество и безопасность оказываемых услуг.