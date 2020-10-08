Школьники из Подмосковья подарили учительнице полет на воздушном шаре

Москва, 8 октября. Учитель истории Кристина Романова в День учителя полетала на воздушном шаре. Такой подарок ей сделали ученики школы из подмосковного Серпухова, передает телеканал «360».
Романова посмотрела на город с высоты птичьего полета. Ей очень понравился вид на Серпухов во время заката.
«Это особенное удовольствие — любоваться желто-зелеными лесами и полями», — поделилась педагог.
Учительница шесть лет преподает историю в школе № 9. Она пришла работать в эту школу сразу после окончания университета в Петербурге.
Романовой понравился Серпухов своей атмосферой и хорошими учениками. Ребята очень веселые, энергичные, они очень любят историю и своего преподавателя.
Свое теплое отношение и благодарность Розановой ученики выразили таким необычным подарком.
Ранее эксперты рассказали, какие подарки понравятся педагогам. Они предложили заменить «подарочный набор» в виде цветов и конфет на билет в кино или театр.