Школьники из Подмосковья подарили учительнице полет на воздушном шаре

Москва, 8 октября. Учитель истории Кристина Романова в День учителя полетала на воздушном шаре. Такой подарок ей сделали ученики школы из подмосковного Серпухова, передает телеканал «360».

Романова посмотрела на город с высоты птичьего полета. Ей очень понравился вид на Серпухов во время заката.

«Это особенное удовольствие — любоваться желто-зелеными лесами и полями», — поделилась педагог.