Теплая погода без осадков установится в Москве

Москва, 8 октября. Теплая погода установится в столичном регионе в четверг, пишет РИАМО со ссылкой на метеорологов. Воздух прогреется до 19 градусов тепла.

Погоду в Москве формирует периферия антициклона. В столице осадков не ожидается, дневная температура на 5 градусов выше нормы.

Атмосферное давление поднимется до 753 мм ртутного столба. Ветер подует с юго-востока со скоростью до 10 метров в секунду.

Такая погода будет максимально комфортной для горожан, геомагнитный фон спокойный. Однако на самочувствие гипертоников может повлияет повышенное давление.

Синоптики предупреждают, что четверг — последний солнечный день на этой неделе. С пятницы и до выходных будут идти дожди. Солнце вернется в Москву только во вторник.