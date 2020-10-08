Во время пандемии COVID-19 в Москве вырос спрос на кремацию

Москва, 8 октября. За время пандемии коронавирусной инфекции в Москве на 38% увеличился спрос на услуги кремации. Об этом в общении с НСН сообщил директор официальной похоронной службы Москвы ГБУ «Ритуал» Артем Екимов.

По словам специалиста, число кремаций выросло на треть. До начала массового заболевания на 53% данного типа захоронения приходилось около 47% традиционных погребений в землю. Однако теперь кремацию предпочитают в 70% случаев.

Специалисты не связывают данную статистику с какими-либо правилами погребения, которые были введены в других странах. Напомним, за рубежом кремация является обязательным условием, если человек скончался от коронавирусной инфекции. В России способ погребения является выбором родственников. Также отмечается, что не было огромных очередей и ажиотажа на похоронные услуги.

Напомним, в апреле ритуальные агентства Нью-Йорка столкнулись с огромной нагрузкой из-за большого количества смертей пациентов с коронавирусом. Из-за высоких показателей заражаемости похоронные бюро отменили все религиозные обряды, которыми принято провожать усопших перед погребением или кремацией. В помещение не пускали никого, кроме родственников. Все необходимые ритуалы, вроде отпевания, проводились исключительно на кладбище.