Власти Москвы назвали причину задержки результатов тестов на COVID-19

Москва, 8 октября. Результаты тестов на коронавирус в Москве в подавляющем большинстве случаев появляются в электронной медкарте москвичей в течение трех дней. Бывают единичные случаи, когда ожидание может занять больше времени, сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы.

Департамент обратил внимание на публикацию в одном из СМИ, в которой критически оценивались сроки получения результатов тестов на COVID-19.

«Информация о том, что результатов тестов приходится ждать неделю, не соответствует действительности», — подчеркивается в сообщении.

По данным департамента, подавляющее большинство тестов на коронавирус, проводимых в московских учреждениях, «попадают в электронную медицинскую карту пациента в течение максимум трех дней».

Комментируя данные пациента, представленные в СМИ, в департаменте уточнили, что тест был сдан в частной лаборатории, оказался положительным и был отправлен на дополнительную верификацию в референс-центр. Это стало причиной того, что результат был отражен в медкарте только на пятый день.

Ранее в среду оперштаб Москвы сообщил, что за сутки в городе скончались 55 пациентов, у которых был ранее диагностирован коронавирус.