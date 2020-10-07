Москва, 7 октября. Куранты на Спасской башне остановят в полночь пятницы, об этом сообщает дирекция Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».

Двенадцать новых колоколов появятся в Кремле на Спасской башне. Их установка произойдет в ночь на пятницу, поэтому куранты будут остановлены.

«В пятницу в 00:00 мск куранты на Спасской башне Московского Кремля временно приостановят свой ход. Эта мера связана с началом проведения работ по дооснащению звонницы Спасской башни новыми колоколами», — сказано в сообщении.

После проведенной работы все музыкальные произведения будут звучать в полной октаве. Колокольный перезвон Спасской башни многие десятилетия считается «звуковым символом» Российского государства. Сейчас любая из композиций, которая бы не исполнялась, звучит недостаточно выразительно и полно, так как узнать мелодию по кратким колокольным отзвукам крайне сложно.

Инициатива дооснастить звонницу Спасской башни новыми колоколами принадлежит Общественному совету Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». В 2017 году Администрация президента Российской Федерации поддержала проект.

До 1935 года колокольный ярус Спасской башни вмещал 35 колоколов. Они отдельно настраивались под исполнение различных музыкальных композиций в соответствии с каждым периодом российской истории. После 1935 года колоколов стало 17.