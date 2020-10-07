Мужчина возил приклеенного скотчем к машине друга по Москве

Москва, 7 октября. Водитель приклеил своего товарища скотчем к авто и возил по Москве. Очевидцы говорят, что необычный пассажир был в приподнятом настроении и не сильно протестовал против подобной прогулки, однако правоохранители все равно разыскивают водителя машины. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В Сети были опубликованы видеокадры необычной поездки. На них видно, что во время движения приклеенный к авто мужчина бойко жестикулировал и приветствовал других участников дорожного движения.

Пользователи Сети активно принялись выдвигать версии необычного происшествия. Некоторые шутливо предположили, что у водителя авто сломался сигнал поворота, поэтому выходить из положения пришлось таким необычном способом.

Однако представителям каршеринговой компании, чей автомобиль использовали шутники, подобные выходки показались не очень смешными. Теперь молодых людей, скорее всего, лишат права пользоваться услугами проката.