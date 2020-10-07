Баннер–поздравление Путину вывесили напротив посольства США в Москве

Москва, 7 октября. Неизвестные в Москве своеобразным способом поздравили с днем рождения президента РФ Владимира Путина. Огромный баннер с изображением российского лидера и подписью Happy bday president number one вывесили на здании напротив американского посольства. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Судя по опубликованному в Сети снимку, плакат, растянутый на доме на Новинском бульваре, перекрыл обзор из нескольких окон верхних этажей здания. Кто именно его вывесил, не уточняется.

Таким образом неизвестные поздравили Владимира Путина, который 7 октября отмечает свой 68-й день рождения, передает «Ридус».