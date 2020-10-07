Трехмесячный запас масок и перчаток сформировали в Подмосковье

Москва, 7 октября. Запаса медицинских масок, перчаток и антисептических средств на аптечных складах Подмосковья хватит на три месяца. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора ГБУ МО «Мособлмедсервис» Ирину Полетыкину.

На брифинге в Доме правительства Московской области Полетыкина рассказала, что на сегодняшний день в аптеках и на складах имеется 5 миллионов одноразовых масок. Она отметила, что эти средства индивидуальной защиты продаются по цене от 5 рублей за штуку.

По словам Полетыкиной, в день продается около 10 тысяч масок. В случае увеличения объемов продаж аптечная сеть готова нарастить и закупки.