Предприятиям Москвы предложат перевести на удаленку часть сотрудников

Москва, 7 октября. Столичные власти обратятся к местным промышленникам с предложением перевести часть сотрудников на удаленную работу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александра Прохорова.

Уточняется, что речь идет о тех работниках, которые не задействованы в производственном цикле.

«Если на промышленном предприятии есть такие сотрудники, то мы обратимся к работодателям с просьбой перевести их на удаленный режим работы», — сказал Прохоров.

При этом он отметил, что в некоторых отраслях, например в пищевой промышленности, 90–95% работников задействованы непосредственно на производстве. В таких случаях производственный цикл нарушать не будут.