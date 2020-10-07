Пьяный мужчина с ножом пытался напасть на девушку в московском метро

Москва, 7 октября. Пьяный мужчина с ножом пытался напасть на девушку в вагоне столичного метро. Дебошира обезвредил другой пассажир подземки, после чего передал его сотрудникам полиции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Инцидент произошел в вагоне электропоезда, следовавшего от станции метро «Рассказовка» в сторону станции «Хорошевская». К одной из пассажирок подсел 36-летний мужчина. Девушка пересела на другое место, однако незнакомец проследовал за ней, после чего начал ей угрожать и достал из кармана нож.
«Один из пассажиров подошел к злоумышленнику, схватил его за руки и повалил на пол, тем самым заблокировав его действия. Когда поезд остановился, мужчина передал злоумышленника прибывшим полицейским», — говорится в сообщении.
По словам правоохранителей, у задержанного был изъят предмет, напоминающий нож, его отправили на экспертизу. Объяснить свой поступок мужчина не смог. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, передает РИАМО.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», — заявили в пресс-службе.