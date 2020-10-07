Пьяный мужчина с ножом пытался напасть на девушку в московском метро

Москва, 7 октября. Пьяный мужчина с ножом пытался напасть на девушку в вагоне столичного метро. Дебошира обезвредил другой пассажир подземки, после чего передал его сотрудникам полиции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Инцидент произошел в вагоне электропоезда, следовавшего от станции метро «Рассказовка» в сторону станции «Хорошевская». К одной из пассажирок подсел 36-летний мужчина. Девушка пересела на другое место, однако незнакомец проследовал за ней, после чего начал ей угрожать и достал из кармана нож.

«Один из пассажиров подошел к злоумышленнику, схватил его за руки и повалил на пол, тем самым заблокировав его действия. Когда поезд остановился, мужчина передал злоумышленника прибывшим полицейским», — говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, у задержанного был изъят предмет, напоминающий нож, его отправили на экспертизу. Объяснить свой поступок мужчина не смог. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, передает РИАМО.