Коронавирус за сутки выявили у 3229 жителей Москвы

Москва, 7 октября. Медики за пошедшие сутки выявили 3229 новых случаев коронавируса в Москве. Общее число случаев опасного заболевания достигло 314 788. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В сообщении подчеркивается, что за сутки столичным врачам удалось вылечить 1262 человек. Умер за сутки 41 человек с коронавирусом, с начала пандемии — 5442 пациента, передает РИАМО.

Всего за минувшие 24 часа в России выявили 11 115 случаев коронавируса в 85 регионах страны. Отмечается, что 27,2% новых пациентов не имели никаких клинических проявлений болезни. Врачи зафиксировали 202 летальных случая, 6699 человек успешно побороли опасное заболевание и были выписаны из медицинских учреждений.

Ранее министр здравоохранения Хабаровского края Евгений Никонов заявил об ухудшении ситуации с COVID-19 в регионе. Местные власти рассматривают вопрос ужесточения ограничений вплоть до повторной самоизоляции, передает deita.ru.