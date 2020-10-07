Москва, 7 октября. Названы главные недостатки съемного жилья в Москве. Данные приводит риэлторское агентство Инком-Недвижимость.

Первое место среди изъянов арендного жилья — 24% является отсутствие мебели. 30% — представлены с устаревшей обстановкой, 19% — требуют косметического ремонта. Более того, такие варианты чаще всего предоставляются без какой-либо скидки. Еще 9% квартир в Москве, которые можно снять для проживания, имеют серьезные повреждения, только в этом случае будущий жилец может рассчитывать на скидку до 40%.

«Арендаторы жилья экономкласса на сегодняшний день стали менее придирчивыми. Несмотря на значительное превышение предложения над спросом, лоты даже с существенными изъянами могут заинтересовать потребителя на московском рынке аренды, главным образом за счет снижения стоимости жилплощади, — отмечают эксперты рынка недвижимости.

В основном владельцы арендного жилья готовы уступить в цене, так как понимают, что компромисс позволит быстро и выгодно сдать жилье в условиях нынешней экономической нестабильности. Также риелторы подчеркивают, что претензии по условиям сделки могут затягивать сроки ее осуществления наполовину.

Специалисты отмечают, что стоимость аренды зависит от региона. ФАН писал, где более половины российских семей могут без особых трудностей арендовать двухкомнатную квартиру.

В начале октября риелторы подсчитали, что за текущий год средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Москве снизилась где-то на 6%, двухкомнатных — на 7%, а трехкомнатных практически на 8%.