В Москве за сутки выздоровели 1262 человека с коронавирусом

Москва, 7 октября. Врачи за минувшие сутки вылечили еще 1262 человека с коронавирусом в Москве. С начала пандемии в столице поправились 256 362 человека. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

Заммэра подчеркнула, что количество выздоровевших горожан продолжает увеличиваться. Ракова напомнила, что перед выпиской все пациенты проходят дополнительные обследования, чтобы подтвердить отсутствие опасной инфекции в организме, передает РИАМО.

Выздоровевшие горожане могут стать донорами плазмы или социальными волонтерами.

Ранее российский вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что введение ограничительных мер в Москве поможет снизить интенсивность передвижения людей по городу. Такие меры позволят повилять на ситуацию с распространением коронавируса, передает «Вечерняя Москва».