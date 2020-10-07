Уникальный дрон-спасатель создали в Подольске

Москва, 7 октября. Инженеры из подмосковного Подольска создали уникальный дрон, который сможет спасать людей и расставлять маячки на айсберги. Об этом сообщает телеканала «360».



Изобретение носит название SeaDrone. Его уже испытали в Арктике. В числе особенностей этого дрона то, что он выдерживает сильный порывистый ветер, а также может нырять с палубы ледокола, устанавливать на айсбергах GPS-маячки и «запрыгивать» обратно на судно. Благодаря этой работе удастся полностью предотвратить угрозу столкновения с ледяными глыбами буровых установок и судов.

Также SeaDrone будет помогать спасать людей.

«В рамках учений выкидывали манекен с маяком. Беспилотник в автоматическом режиме взлетал, летел непосредственно к манекену и потом автоматически спускался, садился на воду, где человек мог за него зацепиться и находиться какое-то время до прибытия спасателей над водой», — рассказал директор группы компаний «Съемка с воздуха» Вячеслав Барбасов.

Около двух лет назад назад Вячеслав занялся новым проектом, на который потратил все сбережения, чтобы оплачивать работу целой команды инженеров. Помощь от подмосковного Министерства инвестиций и инноваций — грант в 2,5 миллиона рублей — также пришлась очень кстати. Готовый дрон нужно было протестировать в реальных условиях. И тогда Барбасов устроил кастинг на сопровождающего для дрона в Арктику.



Тест-драйв арктического беспилотника проводили будущие пользователи — «Газпром недра» и «Морспасслужба». После успешных испытаний покупатели не заставили себя долго ждать.

