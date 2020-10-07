Два человека погибли в ДТП с грузовиком на МКАД

Москва, 7 октября. Два человека погибли в дорожной аварии с участием иномарки и КамАЗа на МКАД. Водитель и пассажир легковушки скончались на месте происшествия. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Москве.

По имеющейся информации, водитель Skoda Rapid не справился с управлением и врезался в идущий в попутном направлении грузовик, который занимался очисткой проезжей части от мусора.

По факту случившегося назначена проверка. На месте дорожно-транспортного происшествия работают правоохранители, устанавливаются подробные обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что утром 7 октября в центре столицы столкнулись грузовик, пассажирский автобус и легковушка. В результате аварии пострадал один человек. Причины и обстоятельства ДТП в настоящий момент устанавливаются, передает РИАМО.