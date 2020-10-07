Тело младенца обнаружено в подмосковной лесополосе

Москва, 7 октября. В лесополосе в подмосковном Подольске обнаружили тело новорожденного мальчика. Об этом со ссылкой на региональное ГСУ СК России сообщает агентство городских новостей «Москва».

Тело младенца 5 октября нашел местный житель, который выгуливал собаку. Мужчина заметил присыпанный листвой пакет, в котором виднелась детская рука. На место происшествия выезжали криминалисты и следователи. По факту произошедшего начал проверку Следственный отдел по Подольску ГСУ СК России по Подмосковью.

Во время осмотра с места происшествия изъяли бутылку и полиэтиленовый пакет. Следов насилия на теле ребенка не обнаружено. Предположительно, смерть мальчика наступила пять-семь дней назад. Судебно-медицинская экспертиза установит, был ли ребенок живорожденным и покажет точную причину его смерти. Личности родителей младенца устанавливаются.

Ранее в Перми девятилетний ребенок погиб после падения с качелей.