Врачи нашли раковую опухоль во рту москвички после установки брекетов

Москва, 7 октября. Информацию о том, что у россиянки нашли раковую опухоль во рту после установки брекетов для выравнивания зубов, сейчас проверяют следственные органы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Москве по взаимодействию со СМИ Юлию Иванову.

Она рассказала, что в одном из новостных сюжетов федерального телеканала сообщалось о москвичке, которой в частной клинике установили брекеты для выравнивания зубов. Затем ей потребовалось хирургическое вмешательство, так как у нее во рту обнаружили раковую опухоль.

«По информации СМИ о возможном оказании женщине услуг, не отвечающих требованиям безопасности на юго-востоке Москвы проводится проверка», — сообщила Иванова.

По итогам этой проверки следователи намерены дать правовую оценку на предмет наличия преступления, описанного статьей УК РФ «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».