В Москве за стуки скончались более 40 пациентов с коронавирусом

Москва, 6 октября. В Москве за минувшие сутки скончался 41 пациент с коронавирусом, сообщает московский оперативный штаб.

За все время пандемии в Москве выявлено 311 559 случаев заболевания COVID-19 и 5442 летальных случая.

Во вторник стало известно, что в столице открылись временные госпитали для больных COVID-19 в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» и ледовом дворце «Крылатское», передавал RT. Первый из них уже начал принимать пациентов.

Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что это современные клиники, которые оснащены всем необходимым для помощи пациентов с коронавирусом. По предварительным данным, госпиталь в «Сокольниках» рассчитан на 1,2 тыс. койко-мест, объект в «Крылатском» готов принять 1,1 тыс. пациентов.