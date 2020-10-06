Вице-мэр Москвы озвучила причину роста числа заболевших COVID-19

Москва, 6 октября. Основной причиной роста числа заболевших коронавирусной инфекцией в Москве является несоблюдение масочного режима. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия-1».

Она указала, что люди «тотально» не соблюдают масочный режим и не придерживаются социальной дистанции. В итоге наблюдается рост числа заразившихся граждан.

Также она добавила, что в Москве открылись два временных госпиталя для заболевших COVID-19. По словам Раковой, при необходимости будут открыты еще два – в ТЦ «Москва» и на ВДНХ.

Ракова рассказала, что еще весной власти города перепрофилировали основную массу коечного фонда для борьбы с коронавирусом. Это привело к приостановке оказания плановой медицинской помощи другим больным.

«Мы открываем две больницы. Это в Крылатском и в Сокольниках. У нас на сегодняшний день есть еще два центра, которые мы, если потребуется, в ближайшее время откроем. Это торговый центр «Москва», он законсервирован, и сейчас идет работа по формированию коллектива и расконсервирования этого госпиталя. И центр на ВДНХ», — сказала Ракова.

По ее словам, сейчас городские власти заняты созданием дополнительных госпиталей на базе временных конструкций.

Напомним, ранее профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский заявил, что следующий всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией в России будет слабее предыдущих. Согласно мнению специалиста, скорее всего, коронавирус сохранится в популяции человека надолго. Поэтому спад заболеваемости будет продолжительным.