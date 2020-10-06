Больницы Москвы будут использовать плазму для лечения коронавируса

Москва, 6 октября. Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что медучреждения, где лечат от коронавируса, будут использовать плазму переболевших этой инфекцией, сообщает канал «Россия 1».

Чиновница отметила, что оптимизирован процесс лечения заболевших в стационаре. Специалисты разработали рекомендации с учетом самых эффективных практик. Документы уже утверждены. Для помощи больным используются новейшие медикаменты и антикоагулянты.

Анастасия Ракова также обратила внимание на решение столичных властей. Лекарства на основе фавипиравира при наличии рецепта от врача будут доставляться заболевшим на безвозмездной основе.