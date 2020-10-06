Девочка утонула в водоеме в Новой Москве

Москва, 6 октября. Столичная прокуратура начала проверку по факту гибели девочки-подростка в водоеме в Новой Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы ведомства Людмилу Нефедову.

По словам Нефедовой, 6 октября две девочки, 16 и 12 лет, без присмотра взрослых проводили время у водоема в деревне Ширяево. Одна из них находилась на берегу, другая купалась, во время чего ее затянуло под воду.

В настоящее время прокуратура Москвы проводит проверку соблюдения требований федерального законодательства о несовершеннолетних, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.