Временный госпиталь в Скольниках принял первых москвичей с COVID-19

Москва, 6 октября. Временный госпиталь в Сокольниках принял первых пациентов с коронавирусной инфекцией. Москвичей размещают в комфортных условиях, сообщил главный врач клинической больницы имени Иноземцева Александр Митичкин.

«В настоящий момент работают уже все службы госпиталя, хорошо работает электронная история болезни, что сокращает нам время на оказание помощи», – подчеркнул главврач.

Госпиталь был развернут на базе конгрессно-выставочного комплекса «Сокольники». Временное медучреждения для коронавирусных пациентов закрепили за клинической больницей имени Иноземцева, передает РИАМО.

Митичкин отметил, что в Москве сложилась непростая эпидемиологическая обстановка, поэтому он призвал горожан носить маски и использовать дезинфицирующие средства, а также ограничить контакты с людьми.

Напомним, что временные госпитали в экспоцентре «Сокольники» и в ледовом дворце «Крылатское» открыли из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом в столице, передает НСН.