Власти Москвы оценили возможность возвращения пропускного режима

Москва, 6 октября. Правительство Москвы не рассматривает вариант возвращения к пропускному режиму в городе. Об этом в эфире «Эха Москвы» сообщил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

Он отметил, что на сегодняшний день о введении пропускного режима в столице речи не идет. По его словам, если горожане будут неукоснительно выполнять все меры безопасности, то этого будет достаточно, чтобы избежать увеличения числа инфицированных горожан.

Данчиков напомним, что власти не рекомендуют без крайней необходимости передвигаться по городу москвичам преклонного возраста, а также людям с хроническими заболеваниями.

«Никто не отменял обязательно в магазинах, в торговых центрах, где большое скопление граждан, пользоваться масками и перчатками», — сообщил он.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что вызывать скорую помощь больным с коронавирусом нужно при появлении одышки даже при небольшой физической нагрузке. По мнению специалиста, 90% заразившихся могут лечиться дома. При этом важно понимать, какие симптомы заболевания несут в себе угрозу ухудшения состояния, передает РИАМО.