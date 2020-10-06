Собянин назначил выплаты ветеранам к годовщине битвы под Москвой

Москва, 6 октября. Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился выплатить по 20 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны в связи с 79-й годовщиной начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства столицы.

Отмечается, что денежные выплаты будут носить единовременный характер. На них могут рассчитывать инвалиды и участники Великой Отечественной войны, участники строительства оборонительных сооружений под Москвой, а также защитники столицы, передает РИАМО.

«Работники предприятий, организаций и учреждений, военнослужащие, учащиеся ремесленных, железнодорожных училищ, школ фабрично-заводского обучения, трудившиеся в Москве с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года», — указано в сообщении правительства.

По имеющимся данным, дополнительные выплаты в этом году получат 6296 ветеранов. Напомним, что годовщину начала контрнаступления советских войск в битве с немецко-фашистскими захватчиками под Москвой традиционно отмечают 5 декабря, передает «Вечерняя Москва».