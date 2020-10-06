Глава фонда «Аспект» заявил об ухудшении в Москве ситуации с коронавирусом

Москва, 6 октября. Руководитель центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров констатировал, что в Москве ухудшается ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Однако это говорит не о приходе второй волны в столицу, а лишь о всплеске первой, сказано в его Telegram-канале.

Федоров обратил внимание, что заболеваемость коронавирусом в России никуда не девалась, случаи фиксируются. Следовательно, первая волна так и не закончилась.

Однако власти уже активно готовятся к тому, что несколько тысяч человек каждые сутки заболевают коронавирусом. Автор канала констатировал, что ситуация в городе обострилась до предела.

«В ледовом центре Крылатское создано 1374 инфекционных места для больных коронавирусом и 42 койки интенсивной терапии, в Сокольниках — еще 550, включая 18 коек интенсивной терапии», — написал Федоров.

По его мнению, уже сам факт открытия госпиталей в непредназначенных для этого помещениях только подтверждает постоянное ухудшения положения в столице.

Глава центра подчеркнул, что в сложившейся сложной ситуации, когда требуются врачи, дополнительные помещения для лечения заболевших, мэру столицы Сергею Собянину и высокопоставленным чиновникам необходимо отказаться от идеи провести оптимизацию сферы здравоохранения.

По мнению руководителя «Аспекта», сейчас властям куда разумнее предпринять все меры для того, чтобы сохранить и развивать московские больницы.

«Остановите оптимизацию! Если московская медицина не справится с этой «волной», то это ударит и по вам», — считает Георгий Федоров.

Он добавил, что именно от здравых действий Собянина зависит не только контроль над заболеваемостью и лечением, но ситуация в политической и экономической сферах.