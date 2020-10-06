Первый поезд нового поколения «Москва-2020» запустили в столичном метро

Москва, 6 октября. Поезд нового поколения «Москва-2020» начал курсировать по Кольцевой линии столичного метрополитена. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

В сообщении говорится, что новый поезд впервые проследовал из электродепо «Красная Пресня» в сторону станции «Белорусская», передает РИАМО.

«Пассажиры будут чувствовать себя еще комфортнее, например, можно будет зарядить гаджет, не вставая с кресла, а сам состав тише предшественников, с более широким проходом между вагонами», — рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Отмечается, что расширенные дверные проемы позволят сократить на 20% время посадки и высадки пассажиров в часы пик. В ближайшие годы транспортный парк подземки должны пополнить свыше 170 подобных поездов.

Стоит подчеркнуть, что вагоны оборудованы новейшей системой информирования пассажиров, увеличены тач-экраны для построения маршрутов. Кроме того, поезда стали на 15% тише своих предшественников, передает «Вечерняя Москва».