Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Московским школьникам и пенсионерам временно ограничат льготный проезд

54
0 Оставить комментарий

Московским школьникам и пенсионерам временно ограничат льготный проезд

Москва, 6 октября. Власти Москвы приняли решение заблокировать социальные карты школьников, пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

Карты будут заблокированы с 9 по 28 октября. Эти меры приняты в связи с распространением коронавирусной инфекции.

«Начиная с 9 октября и до окончания каникул льготный проезд школьников в общественном транспорте будет приостановлен. Транспортное приложение социальной карты школьников будет временно заблокировано» — заявил Собянин. 

Также мэр Москвы отметил, что до 28 октября будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, которые обязаны оставаться дома.

Новости партнеров