Названы сроки снижения цен на недвижимость в Москве

Москва, 6 октября. Цены на вторичном рынке жилья в Москве стабилизируются к концу текущего года, а с началом 2021 года они будут снижаться. Такой прогноз сделал эксперт рынка недвижимости Вадим Зайков. Об этом сообщает «Лента.ру».

По словам эксперта, к снижению стоимости жилья приведет падение спроса, потому что покупатели, которые хотели решить свои жилищные проблемы, уже справились с этой задачей. Зайков подчеркнул, что в сентябре текущего года количество запросов на покупку вторичной недвижимости в столице сократилось почти на 5% по сравнению с августовскими показателями.

Он отметил, что специалисты впервые с начала апреля зафиксировали подобное снижение интереса со стороны покупателей.

«Учитывая макроэкономические показатели в нашей стране, снижение реальных доходов населения, «просадку» рубля и переток покупателя на первичный рынок, я склоняюсь к пессимистичному сценарию роста стоимости жилья», — заявил эксперт.

Зайков также рассказал, что сегодня потенциальные покупатели редко интересуются квартирами большой площади, требующими ремонта, а также лотами, которые расположены далеко от инфраструктуры и квартирами на первых этажах.

Ранее специалисты рассказали о самом доступном жилье в Москве в пределах МКАД. В пределах Московской кольцевой дороги стоимость самых дешевых квартир колеблется около четырех миллионов рублей.