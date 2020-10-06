В Подольске мужчина обнаружил в лесополосе тело новорожденного

Москва, 6 октября. Житель подмосковного Подольска обнаружил труп новорожденного ребенка в лесополосе. Мужчина сделал ужасную находку во время прогулки с собакой. По факту случившегося была организована проверка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета РФ по Московской области.

По данным правоохранителей, останки младенца были найдены местным жителем, который выгуливал собаку в лесном массиве. На место происшествия оперативно прибыли следователи и криминалисты, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Давность наступления смерти новорожденного — пять-семь дней», — заявили эксперты.

В ближайшее время специалисты проведут судебно-медицинскую экспертизу, которая поможет точно установить причину смерти ребенка. По итогам проверки следователи примут соответствующее процессуальное решение, передает РИАМО.