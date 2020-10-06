Собянин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве

Москва, 6 октября. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции с каждым днем становится все сложнее и драматичнее. В столице продолжает расти число случаев инфицирования. Об этом градоначальник написал в своем личном блоге.

«Ситуация с коронавирусом с каждым днем становится сложнее и драматичнее. По выявляемости мы приближаемся к пиковым значениям весны. Количество госпитализированных сегодня превысило 1000 человек», — заявил Собянин.

Ранее стало известно, что из-за сложной ситуации с COVID-19 в столице с 9 по 28 октября приостановят действие социальных карт для граждан старше 65 лет, москвичей с хроническими заболеваниями, а также школьников, передает РИАМО.

Напомним, что за минувшие сутки врачи выявили в Москве 4082 случая коронавируса. Общее число случаев инфицирования в столице достигло 311 559. При этом за прошедшие 24 часа 1156 пациентов успешно побороли опасное заболевание и были выписаны из больниц.